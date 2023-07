Roberto Vecchioni ha svelato un retroscena su una festa a casa sua a cui ha partecipato Geronimo La Russa, figlio di Ignazio La Russa.

Mentre il figlio minore di Ignazio La Russa risulta al momento indagato per un presunto caso di abuso su una coetanea, Roberto Vecchioni ha svelato per la prima volta un retroscena sul figlio maggiore del senatore, Geronimo, che a quanto pare si sarebbe “imbucato” con alcuni amici a una festa in casa sua organizzata da sua figlia (all’epoca 14enne).

“Hanno spaccato un bel po’ di roba. Mi hanno preso davvero di tutto, anche il portasigari, ma sono andati addirittura a rubarmi le t-shirt e le mutande. Non ho capito perché le mie mutande… un feticismo assoluto”, ha dichiarato il cantautore, che in seguito avrebbe sporto denuncia. E ancora: “E un bel po’ di loro vengono beccati. Ora, io non voglio fare il cognome, ma dirò come si chiama il ragazzo, così si capisce chi era il padre: il giovane si chiama Geronimo”.

Per la prima volta Roberto Vecchioni ha svelato un aneddoto riguardante Geronimo La Russa che, a quanto pare, avrebbe preso parte a una festa in casa sua in compagnia di alcuni amici. Alcuni di questi ragazzi sarebbero stati in seguito denunciati per aver sottratto alcuni degli effetti personali del cantante.

La vicenda è stata confermata in passato dallo stesso Geronimo La Russa, che ha raccontato al Corriere Magazine: “Arrivai con una ventina di amici. Ci furono dei furti. Anche tre dei miei amici, è stato accertato, rubarono qualcosa. Ci rimasi talmente male che da allora non li frequentai più”.

