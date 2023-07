Nelle ultime ore è circolato un gossip secondo cui Antonella Fiordelisi (fresca d’addio a Edoardo Donnamaria) avrebbe avuto una nuova fiamma.

Antonella Fiordelisi ha una nuova fiamma? Lo scoop sarebbe stato lanciato da Fabrizio Corona attraverso i suoi canali Telegram dopo che, nelle scorse ore, Antonella Fiordelisi e Edoardo hanno messo in chiaro di essersi detti addio. A seguire Antonella ha smentito con sarcasmo la questione e, mostrandosi in compagnia di un suo amico, ha affermato via social:

“Mi dispiace solo per aver rovinato il lavoro dei paparazzi, piazzati sotto casa da giorni“, e ancora (mostrandosi in un ristorante): “Beveva un calice di vino bianco e indossava una camicia nera. Fonti certe…”.

Antonella Fiordelisi sbugiarda Fabrizio Corona

Fabrizio Corona avrebbe lanciato un nuovo scoop su Antonella Fiordelisi e la schermitrice, fresca di rottura da Edoardo Donnamaria, non avrebbe perso occasione per smentirlo con fare provocatorio. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e in tanti, tra i fan dei social, si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi e se, soprattutto, Antonella tornerà a parlare della questione.

Dopo il loro addio Edoardo Donnamaria avrebbe deciso di prendere una pausa dai social. Lei invece ha chiesto ai fan di non inviarle messaggi o foto che possano ricordarle il suo ex fidanzato. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli?

