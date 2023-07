Elenoire Ferruzzi ha postato una foto su Instagram che ha finito per scatena un vero e proprio putiferio in rete.

Una nuova bufera ha travolto Elenoire Ferruzzi che, in queste ore, si è mostrata con un finto pancione da donna incinta e ha scritto nella didascalia al suo post:

“Ora posso renderlo pubblico, è successo all’interno della casa del GF ma Sinceramente non so chi sia il padre.. Ho dovuto tagliare le unghie manca poco al parto, Anche il seno ho dovuto ridurlo ora passeremo al viso e dopo sarò una ce**a come tante di voi.” In tanti hanno sottolineato di aver trovato di cattivo gusto il suo messaggio.

Elenoire Ferruzzi “incinta”: il messaggio indigna la rete

In queste ore in tanti, sui social, si sono scagliati contro Elenoire Ferruzzi, che si è mostrata con un finto pancione da donna incinta e ha insinuato di non sapere chi fosse il “padre del suo bambino”. Il messaggio ha scatenato un putiferio, e c’è chi ha tuonato contro di lei:

“Sempre con questa cattiveria in corpo. Ma perché hai tutto questo astio verso le persone?”, e ancora: “Onestamente scherzare su ste cose lo trovo alquanto irrispettoso a meno che tu non abbia 6 anni e giochi a mamma e figlio. Ridicola!”. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? In tanti hanno menzionato Daniele Dal Moro e Luca Salatino (ex volti del GF Vip) tra i commenti al post della Ferruzzi e si chiedono se i due romperanno il silenzio in merito alla questione.

