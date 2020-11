Una notte turbolenta quella vissuta da Maria Teresa Ruta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. La tormentano diverse indecisioni sul da farsi a proposito della sua permanenza all’interno del reality. Dopo svariate riflessioni, Maria Teresa Ruta sembra però arrivata ad una decisione finale: per il bene di Tommaso Zorzi resterà nella casa.

La notizia che la quinta edizione del Grande Fratello Vip si protrarrà fino a febbraio ha lasciato i concorrenti di questa edizione più che spaventati all’idea di non poter rivedere le proprie famiglie per così tanti mesi ancora. Anche per questo, Maria Teresa si è chiesta nelle ultime ore se rimanere ancora in gioco. Le sue perplessità vergevano soprattutto sul fattore famiglia. Maria Teresa, infatti, non vede la mamma dallo scorso luglio, ossia da quando ha incominciato a sostenere i primi colloqui in previsione del Grande Fratello Vip. Se fino a qualche ora fa sembrava che la decisione fosse quella di mollare, dopo essersi confrontata con Tommaso Zorzi, Maria Teresa potrebbe aver cambiato idea.

Rinchiusi nella Lavatrice, Tommaso e Maria Teresa hanno parlato a lungo, e lei in conclusione ha sentenziato:

“Io per te resto, non ti mollo, finché ci sei tu rimango”.

Tommaso, molto commosso, ha così abbracciato Maria Teresa rammentandole che per lui valga lo stesso. Ma non solo. Tommaso ha anche ricordato a Maria Teresa che il loro percorso al Grande Fratello Vip sia stato davvero entusiasmante:

“Di strada ne abbiamo fatta, prima ci prendevano per matti”.

Insomma, pare proprio che Maria Teresa Ruta abbia deciso di non lasciare il gioco e di non abbandonare la casa. Resterà in gioco dando così anche la forza di restare a un altro coinquilino, Tommaso Zorzi. Quali altri concorrenti decideranno di rimanere e chi deciderà definitivamente di uscire una volta per tutte? Ricordiamo che inizialmente Maria Teresa aveva detto:

“Resterò in casa finché ne avrò le forze. Quando non ce la farò più lo spiegherò al pubblico e serenamente me ne andrò. Non credo ci sia nulla di male in tutto ciò”.

Quanto ancora resisterà Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip?