Maradona morto: le reazioni dei vip su Twitter

Oggi, mercoledì 25 novembre 2020, si è spento, a 60 anni, uno dei miti del calcio internazionale, Diego Armando Maradona, morto a causa di un attacco cardiorespiratorio. Molti personaggi del mondo dello spettacolo hanno espresso, sui rispettivi profili social, il legame speciale con il calciatore argentino, che, in Italia, ha giocato nel Napoli dal 1984 al 1991.

“Ha regalato a Napoli grandi emozioni e l’orgoglio di sentirsi una delle capitali mondiali del calcio. Un grande campione che non dimenticheremo mai. #Maradona”

Ha regalato a Napoli grandi emozioni e l'orgoglio di sentirsi una delle capitali mondiali del calcio. Un grande campione che non dimenticheremo mai. #Maradona pic.twitter.com/tKN64bv1kk — Mara Carfagna (@mara_carfagna) November 25, 2020

“Diego Armando #Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi non c’è più. Una notizia terribile che fa male, malissimo. È morto il Dio del calcio. Buon viaggio Diego, sarai per sempre leggenda”

Diego Armando #Maradona, il più grande calciatore di tutti i tempi non c’è più. Una notizia terribile che fa male, malissimo.

È morto il Dio del calcio.

Buon viaggio Diego, sarai per sempre leggenda 💔 pic.twitter.com/3bUKbVt1kX — Caterina Balivo (@caterinabalivo) November 25, 2020

“Adesso sei ancora più in alto. Addio Diego #Maradona #Diego #Pibe”

“#Maradona, il più grande di tutti i tempi. Ciao Diego, che dolore”.

#Maradona, il più grande di tutti i tempi. Ciao Diego, che dolore. pic.twitter.com/SmAHwTbn6r — Dario Nardella (@DarioNardella) November 25, 2020

“Ciao Diego. Ciao D10S”.

“Ancora non riesco a crederci. Sei stato il più grande di tutti. Quello che hai significato per Napoli non si può spiegare, e rimarrà per sempre. Ho avuto il privilegio di esserti amico, è una cosa che non dimenticherò mai. Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva #Maradona!”

Ancora non riesco a crederci.

Sei stato il più grande di tutti.Quello che hai significato per Napoli non si può spiegare, e rimarrà per sempre.

Ho avuto il privilegio di esserti amico, è una cosa che non dimenticherò mai.Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva #Maradona! pic.twitter.com/2xnetyoX0B — Gigi D'Alessio (@_GigiDAlessio_) November 25, 2020

“Oggi ci ha lasciato un grande. Ciao Diego, ti ricorderemo sempre!”

“Caro Diego, sto piangendo, ma le mie sono lacrime amare. Con me, giovane cronista, sei sempre stato gentile e generoso. Senza dubbio eri e sarai sempre il più grande calciatore di tutti i tempi, ma il tuo mal di vivere non ti ha lasciato mai, se non in questo ultimo devastante momento. Non ti scorderò mai, Dio del calcio, che la terra ti sia lieve”.

“Ciao Diego”