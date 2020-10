Stasera, 30 ottobre 2020, durante la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, Amedeo Goria si è confrontato con l’ex moglie Maria Teresa Ruta dopo la sfuriata dello scorso lunedì. Il giornalista, qualche settimana, in un’intervista, aveva etichettato la figlia Guenda come ‘bipolare’ per, poi, ritrattare completamente:

Goria: “Guenda è troppo intelligente e matura per non aver dato il giusto peso e significato a delle parole che ho scambiato con un giornalista. Io sono un giocherellone, un provocatore. In un’intervista non voglio solo esprimermi con elogi ma dire anche: ‘Guenda ha il suo caratterino’. In un lato, è dolce, soffre di solitudine, dall’altro lato sa essere tenace, forte, sa prendere posizioni come ha dimostrato qui al Grande Fratello,. Quando incontra me, a volte, bisticciamo. Io amo i miei figli. Mi scuso per la parola che ho usato. Me la prendo con te perché hai detto che hai trascurato Guenda, l’ho fatto io da piccoli, sto cercando di recuperare adesso”.

Ruta: “Noi ti amiamo così come sei. Non ti cambieremo mai come papà. Ti prego di non usare più questo termine. Abbiamo due figli, che nonostante il nostro lavoro che prevede un sano egoismo, che hanno ancora bisogno di noi”.

Goria: “Noi siamo unitissimi nelle nostre divisioni. Quando ci sono delle cose importanti noi ci siamo. A Maria Teresa non posso rimproverare nulla. Sono stato un padre un po’ assente nella loro infanzia. Sto cercando di recuperare un rapporto con Guenda, spesso litighiamo. Io sono single, i miei unici amori saranno Gian Amedeo e Guenda”.

Dalle dichiarazioni sui giornali fino alle reazioni all'interno della Casa: per Guenda e Maria Teresa si avvicina il momento della verità. #GFVIP pic.twitter.com/iyPgzB7q4f — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2020

Amedeo e Maria Teresa hanno finalmente modo di parlare… le parole su Guenda hanno aperto una ulteriore ferita nel rapporto di tutta la famiglia. #GFVIP pic.twitter.com/XIeC7mcjwr — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2020

Pensavate fosse finita? Affatto… perché il fuoco continua a bruciare. Ed il rapporto tra Amedeo e Guenda merita un ulteriore approfondimento. #GFVIP pic.twitter.com/aCzO72pQle — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2020

Dopo qualche minuto, papà e figlia si ritrovano faccia a faccia per un chiarimento all’interno del loft del ‘Grande Fratello Vip’:

Goria: “A volte dovrei calmarmi un pochino. Urto la tua sensibilità e suscettibilità di figlia e di donna. Penso che tra padre e figlio non è facile”

Guenda: “Non devi essere geloso del rapporto che ho con mamma. Anche a lei non glielo mando a dire. Quanto ti voglio bene, quanto ti somiglio caratterialmente. Vorrei tanto che facessi il papà, vorrei sentire la tua stima come figlia e come donna. Provo ad essere felice senza scorciatoie. Ci tengo che voi siate orgogliosi di me”.