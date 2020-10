Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, nel corso della quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, in onda stasera, 30 ottobre 2020, hanno deciso di confrontarsi nuovamente su gli alti e bassi della loro amicizia. I due amici, ad oggi, faticano a superare le incomprensioni degli ultimi giorni. Sui social, si è espressa anche mamma Alba Parietti che ha usato toni durissimi contro l’ex protagonista di ‘Riccanza’ parlando anche di ‘tradimento’:

Zorzi: “Uscendo da qui, sono pronto a spiegare ad Alba che io, a suo figlio, non l’ho mai accoltellato. Anzi, per stessa ammissione, di suo figlio, basta uno sguardo di Francesco ed io capsico immediatamente quando sta male, sono quello che gli sta più vicino. Se Alba desidera la mia eliminazione o quella di Francesco, io non posso che rispettare il suo volere. Detto questo Alba ti invito a pensare una cosa, io non ho iniziato questa situazione. Si è sviluppato tutto dopo che io ho visto una clip di tuo figlio in cui parlava di me come se fossi una pedina.

Per sua stessa ammissione, ha detto che questa clip la metteva in cattiva luce. Io con suo figlio mi sono molto aperto sapendo la diffidenza e scarsa fiducia che ho negli uomini. Non ho mai inculcato in nessuno un pensiero negativo su Francesco. Ho sempre difeso lui. Il fatto che lei si scagli contro di me, una donna della sua età che potrebbe essere mia madre e che mia mamma potrebbe leggerlo, è di dubbio gusto”.

Oppini: “Mi dissocio da questo messaggio. Mi crea imbarazzo ed un’ulteriore difficoltà nel rimanere qui. Mia mamma è un’impulsiva. Ci rimango male perché lui ha in mente quello che ha detto la mia famiglia”.

Durante la diretta, il telecronista sportivo ha ricevuto la sorpresa della fidanzata, Cristina Tomasini che, oggi, festeggia 36 anni. Durante il collegamento è intervenuta anche la conduttrice per chiarire, una volta per tutte, il proprio punto di vista con il giovane influencer:

Parietti: “Ho visto Tommaso che ci è rimasto molto male. A me piaci molto. Trovo che tu abbia una grande intelligenza e sensibilità. Ci somigliamo molto. Ho imparato che le persone vanno conosciute a fondo. Francesco, nella sua vita, non ha mai tradito gli amici, ma è stato tradito parecchie volte. Ha amici da 30 anni. Sentirmi dire quello che cose di Francesco, e mettere in dubbio quello che lui, mi ha fatto male. Sono pronta a ricredermi su di te. Sanno cambiare opinione e chiedere anche scusa”.

