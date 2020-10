Durante la quattordicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’, in onda, stasera 30 ottobre 2020, Patrizia De Blanck, dopo 46 giorni di isolamento nella casa di Cinecittà, ha ricevuto un video, a sorpresa, dell’amatissima figlia Giada. In settimana, la Contessa ha avuto diverse crisi di pianto per la lontananza dalla primogenita:

“Sono qui per dirti che stiamo tutti bene, che io ti penso. Anche se non ci sentiamo tu non devi essere triste perché siamo sempre connessi. Io sono ad un millimetro dal tuo cuore. Stai tranquilla, stai serena perché qui va tutto bene. Hi una figlia responsabile, una guerriera, che ti protegge sempre. Sorridi perché stai facendo un percorso meraviglioso. Sei vera, ironica, energica, sei un esempio per tutte le donne. Mi raccomando fatti coccolare da quei meravigliosi ragazzi, che sono fantastici per te. Divertiti, stai lì più a lungo perché qui va tutto benissimo. Goditi il tuo percorso. Io sono sempre con te. Ti voglio bene”.

Giada è conosciuta, dal pubblico italiano, per la sua partecipazione alla prima edizione dell’Isola dei Famosi dove si classificò al secondo posto dietro Walter Nudo.

La Contessa inizia a sentire tanto la mancanza di Giada… ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/XeV5I9ccnv — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 30, 2020

Patrizia De Blanck, Grande Fratello Vip 5, chi è

Discendente di una famiglia nobile e protagonista del jet set internazionale, inizia la sua carriera televisiva nel 1960 come valletta del programma Il Musichiere. Conosciuta come la “contessa del popolo” si è affermata nei salotti tv soprattutto grazie alla partecipazione al programma Chiambretti c’è. Ha già varcato la Porta Rossa nel 2018 per un confronto con la “marchesa” Daniela del Secco d’Aragona circa la veridicità del titolo nobiliare di quest’ultima.