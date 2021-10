Dopo la scorsa puntata del Grande Fratello VIP in cui Francesca Cipriani ha fatto letteralmente impazzire tutti con il suo show alla vista del fidanzato, Alessandro, la scena si è ripetuta anche stasera. Il conduttore ha lasciato intendere a Francesca che il ragazzo non si è mai allontanato da lei nemmeno in questi giorni.

Manda la Cipriani nella stiva, ma talmente è tanta la sua voglia di vedere Alessandro che lo cerca ovunque. Si precipita nella porta della stiva della love boat urlando “Amore aprimi!” scardinando parte del rivestimento.

Nonostante qualche indizio lasciato su di un tavolo, la Cipriani torna in casa solo con uno spuntino (i ragazzi in casa hanno dovuto subire una riduzione del budget proprio a causa del freeze non rispettato da Francesca lunedì scorso). Francesca viene informata di un improbabile alloggio del ragazzo fuori dalla porta rossa. Va nella passerella ma ciò che si ritrova davanti è solo una tenda da campeggio con una coperta ed un pupazzo, un pulcino.

Solo verso la seconda parte della serata Francesca riceve ciò che desiderava. Alessandro quindi incontra finalmente la dua fidanzata (Signorini aveva chiesto al ragazzo se avesse voluto far ingresso nella casa):

Ho sentito che parlavi con Manuel e ti vedo giù di morale. Ti voglio assicurare sul fatto che ti amo e sono qui per te, ti amo da morire. Faccio il tifo per te. Vorrei stare tutti i giorni con te. Hai fatto tanti sacrifici, sono orgoglioso di te e stai dimostrando a tutti che sei una ragazza bravissima. Ci sono sempre e non dubitare mai di niente.

"io ti amo da morire, sei la mia vita, sei la ragazza migliore del mondo" ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/nagegJgMUM — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 8, 2021

Francesca non voleva mollare la presa e cercava di stare attaccata al vetro per non allonanarsi e stare più tempo possibile con il ragazzo. Una volta chiusa (faticosamente) la finestra dell’incontro, l’esplosiva Cipriani si è liberata in un abbraccio generale con alcune donne della casa. Giucas Casella viene trascinato da Francesca che gli tira i capelli strappandogli una ciocca. In casa e in studio nessuno ha trattenuto le risate.