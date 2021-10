Gossip: le notizie del 9 ottobre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 9 ottobre 2021

Laura Torrisi, ospite sabato 9 ottobre a ‘Verissimo’, presenta in anteprima il libro ‘P.S. Scrivimi sempre’, in cui ripercorre il calvario che ha dovuto affrontare dopo la diagnosi di endometriosi avvenuta nel 2009:

È stata dura perché quando me l’hanno diagnosticata era già in uno stadio avanzato. Ho vissuto dei momenti brutti, anche se non mi sono ammalata di depressione. Non sapevo se avrei potuto avere dei figli e questa cosa mi ha atterrito più di tutto. Poi, è arrivata mia figlia Martina e ho trovato le energie per affrontare il resto