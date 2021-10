Grande Fratello Vip 6, Francesca Cipriani incontra il fidanzato Alessandro Rossi (video)

Stasera, nel corso della settima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda lunedì 4 ottobre 2021, Francesca Cipriani ha incontrato, a sorpresa, il fidanzato Alessandro Rossi.

Ti volevo dire che mi manchi tanto, mi manchi tutto quello che siamo io e te. Faccio fatica a stare senza di te. Ti voglio dire una cosa… sono orgoglioso di te. Stai dimostrando chi sei, unica. Non sei solo un fisico bellissimo, sei la ragazza migliore del mondo. Sei unica, speciale. Ti amo tantissimo. Sei la cosa più bella del mio mondo. Sono sempre qui per te.

La concorrente del reality di Canale 5 ha cercato di scavalcare il muro di sicurezza per poter abbracciare e dare un bacio al compagno che non vede da oltre in un mese:

Mi manchi come l’aria. Mi manchi tanto. Ti stanno facendo del male? Difendimi. Non mi tradire.

Prima dell’incontro, a sorpresa, con Alessandro, Soleil Sorge ha smentito categoricamente il gossip, circolato una settimana fa, su un breve presunto flirt del passato con la dolce metà della Cipriani:

Assolutamente no! Abbiamo un amico in comune. Credo di averlo visto ad una cena. Anche Sophie lo conosce di vista. Ci siamo scambiate delle mail per la sua impresa edile. Mai avuto nulla a che fare con questo ragazzo.