Ignazio Moser stacca dai social: “Ho dei piccoli problemi di salute”

Nelle scorse ore, Ignazio Moser, attraverso un breve messaggio su Instagram, ha comunicato, ai propri followers, di voler staccare, per un periodo dai social, per curarsi. L’ex finalista de ‘L’Isola dei Famosi‘, infatti, ha ammesso di voler curare dei piccoli problemi di salute che lo costringono a lasciare temporaneamente Instagram:

Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati.

L’Instagram Stories è corredata da un’emoticons (le mani giunte in senso di preghiera) che lascia ben sperare i fan. Nulla di grave ma solo gli accertamenti del caso per un quadro generale della salute.

Al momento, la famiglia, ed in particolare la fidanzata, Cecilia Rodriguez, volata a Parigi per la Fashion Week, non ha commentato la vicenda.

Pochi settimane fa, intervistato da ‘Chi’, l’ex protagonista dell’adventure game di Canale 5, ha confessato di aver subito, tempo addietro, un periodo di crisi sentimentale ma di averlo superato grazie al forte amore per la sorella di Belen:

C’è stato un allontanamento. L’unico momento difficile. Ma ci siamo resi conto che non riuscivamo a stare divisi. È un passaggio che, per una coppia così giovane, è giusto che avvenga, sarebbe stato strano il contrario. Ma è durata meno di un mese. Sono prove che decidono da che parte debba andare il rapporto.

Il corridore, in queste settimane, tornerà alla conduzione della terza stagione di ‘Mtv Ex on the Beach’ accanto alla compagna. Tra i partecipanti al programma, anche un ex naufrago, ovvero Matteo Diamante.