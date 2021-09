Grande Fratello Vip 6, la verità di Sophie Codegoni sul confronto tra Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti

Dopo la quarta puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Sophie Codegoni si è ritrovata in giardino con gli altri concorrenti per commentare il confronto tra il primo eliminato, Tommaso Eletti, e l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti. Il dialogo dell’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ con gli altri inquilini della casa di Cinecittà è stato riportato integralmente dai colleghi di Biccy.it. Ecco le sue parole:

Che Valentina sarebbe entrata lo sapevo, me l’aveva detto la mia amica che la conosce. Però poi – dopo aver visto come Tommaso parlava bene di lei – ho pensato ‘va beh, non verrà più’. Invece è venuta. Alla fine alla mia amica aveva proprio detto “Voglio andare al Grande Fratello perché voglio lavorare in questo mondo”. Ma cosa fai, costruisci una carriera infamando la persona che ti ama? Se aspiri a lavorare in televisione prova ad arrivarci con le tue doti. Diciamo che non la vedremo a fare un film hollywoodiano. Sono però felice che Tommaso abbia finalmente capito che non ne vale più la pena.

Durante la ‘resa dei conti’ con l’ormai ex compagna, Tommy ha continuato a sostenere che, già da tempo, sospettava che Valentina sarebbe potuta entrare al GF Vip per pura visibilità tirando in ballo ogni episodio del passato. Dal canto suo, però, la bella romana ha continuato a sostenere, con tanto di screenshot di prova, di avere in mano tutte le prove delle minacce e degli insulti ricevuti, in queste settimane, da Tommaso.

Che, dopo questo retroscena inedito, svelato da Sophie, attraverso le parole di un’amica in comune, l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ possa rientrare nel loft per un ennesimo chiarimento? E, soprattutto, lontano dalle telecamere, Valentina e Tommaso avranno trovato finalmente un accordo per voltare finalmente pagina?

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy