Gossip: le notizie del 25 settembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 25 settembre 2021

Sonia Bruganelli, ospite di ‘Verissimo‘, ha parlato, per la prima volta, del rapporto decennale con il marito Paolo Bonolis che, in questi anni, ha avuto un’evoluzione naturale:

Risposerei certamente Paolo, ma questa volta senza correre come abbiamo fatto. Aspetterei, perché ci siamo vissuti poco prima. Lui ha vissuto solo le mie follie, le mie insicurezze. Forse avrei preferito che ci fossimo incontrati adesso, perché io sono cambiata tanto e lui è cambiato nei miei confronti. Siamo sicuramente due genitori molto presenti. Credo che Paolo sia il mio migliore amico. Ora stiamo bene insieme in maniera molto adulta. Forse lui vorrebbe più trasporto, romanticismo da parte mia. Io lo sono stata sempre poco e ora ancora di meno, per cui avverto di avere delle carenze nei suoi confronti e lo ringrazio perché lui mi aspetta, mi ha aspettato quando ero giovane che maturassi, ora aspetta che mi rassereni di più con la vita. Però c’è.

Kerem Bürsin innamorato di Hande Erçel? Il gossip

Kerem Bürsin, il protagonista della seguitissima serie di Canale 5 ‘Love is in the air’, in una lunga intervista esclusiva, in onda sabato 25 settembre nel programma di Silvia Toffanin, racconta l’amore con l’attrice Hande Erçel nato sul set e il motivo per il quale ha deciso di rendere pubblica la loro storia:

La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set. Ma stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica: è bellissima ed è una persona eccezionale.

Tommaso Zorzi si allontana dai social: la decisione

Tommaso Zorzi, nelle scorse ore, ha comunicato ai propri followers su Instagram, che, a partire dai prossimi giorni, condividerà meno alcuni aspetti della sua vita privata: