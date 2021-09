Dayane Mello molestata in A Fazenda? Le reazioni di Rosalinda Cannavò e Giulia Salemi

Il caso Dayane Mello all’interno del reality brasiliano ‘A Fazenda’, sta scuotendo l’opinione pubblica nel nostro Paese. Dopo la dura presa di posizione del giornalista Gabriele Parpiglia, su Instagram, anche Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò, amiche della modella brasiliana dopo l’esperienza del ‘Grande Fratello Vip 5‘, sono intervenute per condannare le molestie da parte di un concorrente:

Un individuo che approfitta delle precarie condizioni di una donna palesemente ubriaca come lo definite voi? Io stron*o (e sono fin troppo educata). Come definite ciò che è accaduto ieri sere per l’ennesima volta a Dayane? Ma come si può continuare a fare finta di nulla facendo passare tutto questo per l’inizio di un flirt? Sono schifata, ma soprattutto molto preoccupata.

Proprio qualche giorno fa, la modella brasiliana aveva espresso il desiderio di una vita normale, fatta di cose semplici, circondato dall’affetto degli amici, dei propri familiari e della figlia Sofia:

“io vorrei vivere una vita normale ed essere felice di nuovo ma è così difficile dopo tutto ciò che mi è successo. sono anni che lavoro per aiutare la mia famiglia, ho un carico di responsabilità su di me e non posso mollare proprio io perché mi vedono come la più forte”

