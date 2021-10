Grande Fratello Vip 6: Manuel Bortuzzo riceve la lettera dell’ex fidanzata Federica (video)

Nel corso della settima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, lunedì 4 ottobre 2021, Manuel Bortuzzo ha ricevuto la lettera dell’ex fidanzata Federica, la ragazza a cui era legato sentimentalmente durante la sparatoria che l’ha costretto a vivere sulla sedie a rotelle:

È vero che ci siamo lasciati ma siamo ancora molto legati. Ti seguo costantemente, ma non vedo più la luce nei tuoi occhi, le tue risate, che sta succedendo? Dov’è finito quel ragazzo spiritoso che mi ha fatto perdere la testa? Ti chiedo di tornare ad essere te stesso, il Manuel a cui io sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori.

Il ragazzo, visibilmente emozionato, ha ringraziato l’ex compagna per le parole, cariche di affetto e stima, che gli ha dimostrato in questi mesi di amicizia:

Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto.