Gossip: le notizie del 5 ottobre 2021

Lucrezia Selassié, nella notte, al termine della settima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, ha rivelato a Giucas Casella, un momento doloroso della sua esistenza che le ha lasciato un segno indelebile nella sua vita:

i sono cose che tu non sai ancora. Soprattutto una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mie foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima. Poi perché non voglio dirlo a tutti, è un dolore serio per me. Sono passati quasi 10 anni. Mi inseguiva ovunque, era un matto. Volevo chiedere aiuto. Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre. Le persone non lo sanno. Era un pazzo maniaco sul serio. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre, sempre, sempre.