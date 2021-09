Grande Fratello Vip 6, i genitori di Manuel Bortuzzo approvano la simpatia tra il figlio e Lulù Selassié

Franco Bortuzzo e Rossella Corona, genitori di Manuel Bortuzzo del ‘Grande Fratello Vip 6‘, nelle scorse ore, hanno commentato, per la prima volta, sui giornali, il tenero avvicinamento tra il figlio e Lulù Salassié. Nelle scorse ore, tra coccole, baci ed abbracci, il nuotatore sembra, però, aver voluto mettere un freno al corteggiamento da parte della principessa persiana che ha espresso gelosia nei confronti delle altre donne della casa.

Il papà del gieffino, intervistato da ‘Novella 2000’, vede di buon occhio la simpatia con Lucrezia anche se è ancora troppo presto per parlare di grande amore:

Mio figlio ha sempre avuto molto successo con le ragazze. Ha sempre avuto fidanzate meravigliose. Se sta provando simpatia per questa ragazza non posso che esserne felice. Anche se, da genitore, non credo molto nelle relazioni che nascono all’interno di questi tipi di programmi. Poi ovviamente mai dire mai, ma ci sono stati in passato casi analoghi che stanno ancora oggi durando. Chi vivrà, vedrà.