Grande Fratello Vip 6, Selvaggia Roma attacca Tommaso Eletti (video)

Nelle scorse ore, Selvaggia Roma ha mostrato, per la prima volta, sul proprio account Instagram, i messaggi ricevuti da Tommaso Eletti subito dopo il confronto con l’ex fidanzata Valentina Nulli Augusti (che potrebbe entrare nel loft di Cinecittà in qualità di nuova concorrente). L’ex protagonista di ‘Temptation Island’, ancora una volta, ribadisce all’ex gieffina, di non essere entrato nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘, per appagare la propria voglia di notorietà ma semplicemente per vivere un’esperienza di vita e maturare come uomo.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, però, non crede alla buona fede del ragazzo e, in tempi record, ha deciso di rispondere a tono, attraverso una serie di Instagram Stories, alle dichiarazioni fattele pervenire in privato sui social:

