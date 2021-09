Grande Fratello Vip 6, l’ex del fidanzato di Raffaella Fico: “E’ ancora innamorato di me”

Valentina Colombi, ex compagna di Piero Neri, l’uomo presentato come l’attuale fidanzato di Raffaella Fico del ‘Grande Fratello Vip 6‘, intervistata dal magazine ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, retroscena inediti della sua relazione.

La donna e l’imprenditore sono stati assieme ufficialmente dal 2016 fino ai primi mesi dal 2019. Però, è stata presente nella vita dell’uomo anche negli stessi mesi in cui sarebbe nata la relazione con la gieffina:

Lui sostiene di essere innamorato di questa Raffaella quando invece fino a un mese e mezzo fa si scriveva e sentiva con me e mi sussurrava parole importanti.

Ha confessato, inoltre, di aver ricevuto un invito da parte dell’ex compagno per trascorrere assieme il Ferragosto:

Non ci sono andata, anche se lui continuava a ribadire che avrebbe fatto di tutto perché mi voleva riconquistare, voleva stare con me.

La scorsa settimana, in diretta tv, la Fico aveva confessato di essere legata sentimentale da un messo e mezzo. I dubbi, però, sono tanti:

Un mese e mezzo fa erano i primi di agosto: o questa ragazza è stata palesemente presa in giro perché non sa proprio niente, oppure stanno mentendo entrambi. Secondo me è ancora innamorato di me. Un persona che un mese fa mi diceva “farò di tutto per te, sei l’amore della mia vita, ti cercherò ovunque e non mi arrenderò mai per amore”, è ovvio che sia ancora innamorato di me.

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy