GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi riceve una sorpresa dalla sorella Alberta (video)

Nel corso della ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda, stasera, venerdì 19 novembre 2021, Gianmaria Antinolfi ha ricevuto la visita a sorpresa della sorella Alberta. L’imprenditore napoletano, visibilmente emozionato, dopo qualche minuto, ha saputo di aver vinto lo scontro al televoto contro Miriana Trevisan:

Sai quanto mi è difficile parlare in pubblico di cose private. Sentivo il bisogno di esserti vicino. Questo Grande Fratello ti ha messo alla prova fin da subito. Sei stato attaccato spesso ingiustamente… offeso, criticato. Sei stato dipinto come il personaggio che non sei.

La giovane donna ha tessuto le lodi del gieffino che, in questi due mesi, è stato attaccato su più fronti da molte donne della casa:

Hai mille sfaccettature, mille colori. Non ti sei calato in un personaggio. Non hai una maschera. Sei te stesso nel bene e nel male. Ti rende una persona vera e sincera. Io sono orgogliosa e fiera di vederti. Tra noi non servite tante parole. Io ti voglio ricordare l’uomo che sei, che sei diventato. Ti sei fatto da solo. Hai fatto tanti sacrifici per raggiungere i tuoi obiettivi. Con determinazione e costanza hai portato a casa grandi risultati.