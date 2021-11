GF Vip 6, Miriana Trevisan riceve una sorpresa da mamma Maria Antonia (video)

Durante la ventesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in onda stasera, venerdì 19 novembre 2021, Miriana Trevisan ha aperto il proprio cuore sulla famiglia a cui è legatissima fin da bambina. L’ex stellina di ‘Non è la Rai’, negli scorsi mesi, ha dovuto affrontare la perdita del papà ed un’operazione molto dedicata per una donna: le è stato tolto l’utero a poche settimane dal suo ingresso nel loft di Cinecittà:

Lui era particolarmente preoccupato per me. Mi diceva: ‘Per una volta pensa a te stessa’. In quel momento era particolarmente legato a me. L’intervento è stato fatto nel suo stesso ospedale. Era amatissimo da tutti gli infermieri. Ero al piano di sopra allo stesso numero di camera.