Gossip: le notizie del 20 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 20 novembre 2021

Amanda Lear, ospite domenica 21 novembre a ‘Verissimo‘, commentando un passaggio dell’autobiografia di Miguel Bosé, appena uscita in Spagna, in cui il cantante confessa di aver avuto a 17 anni la sua prima esperienza sessuale proprio con lei:

Tiziana Giardoni, moglie di Stefano D’Orazio, ospite del talk show di Silvia Toffanin, parla per la prima volta della tragica morte di suo marito, scomparso un anno fa a causa del Covid:

Quel giorno ho smesso di vivere perché mi sono sentita in colpa. Non ci credevo, è stato tutto così terribile. Inizialmente non aveva nessun sintomo. Poi una notte gli è salita la febbre e ho chiamato l’ambulanza per evitare complicazioni, vista la sua condizione di salute non ottimale. Ho pregato i dottori di poter andare insieme a lui in ospedale perché io stessa ero positiva, ma non c’è stato modo di convincerli. Da quel momento in poi non l’ho più sentito e visto, neanche nella cassa da morto. Non meritava di morire in questo modo, è stata inaccettabile una situazione del genere.