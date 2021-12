GF Vip 6, Biagio d’Anelli contro i concorrenti: “Ho cambiato idea su tutti” (video)

Biagio d’Anelli, ospite dell’ultima puntata di ‘Casa Chi’, il programma di interviste, condotto da Rosalinda Cannavò sui social ufficiali del magazine diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato, per la prima volta, i nomi dei concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 6‘, di cui ha maturato una pessima impressione:

Se da fuori a dentro ho cambiato idea su qualcuno? Piuttosto direi che ho cambiato idea su tutti. Nel male Manila, Giucas Casella, Carmen Russo, perché poi di loro ho rivisto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila per esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero uomo, ti stai dichiarando a Miriana’. Poi però lei si nasconde con Carmen e Katia in bagno a dire che la mia era tutta una strategia. Hanno detto che avevo pianificato di conquistare Miriana. La verità è che io di lei mi sono innamorato. Come possono queste persone avere la faccia di bronzo di offrirmi il caffè con il sorriso, però poi sparlano di me in camera? Io la notte al posto loro non dormirei.