Simone Bonaccorsi, intervistato da ‘Novella 2000’, ha rivelato, per la prima volta, i retroscena inedito dietro alle foto, pubblicate, settimane fa, dal magazine ‘Chi’, in compagnia di Delia Duran, fidanzata di Alex Belli durante la sua permanenza nella casa del ‘Grande Fratello Vip 6‘. Gli scatti hanno fatto pensare che tra l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ e la modella venezuelana fosse sbocciato del tenero dietro alle quinte di una sfilata. Ecco la verità del ragazzo:

Tra Delia e me c’è solo una forte amicizia. L’ho conosciuta perché ho lavorato con Alex Belli nel suo studio fotografico. Ho realizzato vari shooting con lui e con il tempo si è instaurato un buon rapporto. Quegli scatti sono stati realizzati a nostra insaputa da un paparazzo, premetto: nulla di organizzato. Delia stava molto male per quello che stava succedendo nella casa tra Alex e Soleil e mi ha chiesto di confortarla. Non mi sarei mai permesso di rovinare una situazione sentimentale. Quelle foto sono normalissime, un semplice abbraccio tra due persone che si vogliono bene. Non capisco perché la gente debba subito pensare male.