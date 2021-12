Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente” (video)

Nelle scorse ore, Soleil Sorge del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ si è lasciato andare a confessioni piuttosto private sulla sua vita. L’influencer è tornata a parlare nuovamente del rapporto, vissuto in casa, con Alex Belli che ha suscitato la reazione stizzita della compagna ufficiale Delia Duran. L’ex corteggiatrice di ‘Uomini e Donne’ ha sempre sostenuto che non si è mai spinta oltre con l’attore proprio per rispettare la relazione con la modella venezuelana:

Io devo sentirmi unita con lui, l’unica per un uomo. L’idea che a lui possa piacere un’altra donna mi disgusta proprio. Perché poi perdi la stima per lui, il rispetto… con Alex è sempre stata una questione sempre di vicinanza umana e di amicizia, senza alcun tipo di interesse. Da parte mia almeno. Sono stata sempre io a cercare di fargli rispettare e tutelare il suo matrimonio ancor più di come lo facesse lui. Se io non fossi stata innamorata, o con un’altra persona in mente, sicuramente ci sarebbe stata attrazione più.

La ragazza, innamorata di Carlo, un ragazzo conosciuto poco prima del suo ingresso nella casa di Cinecittà, ha rivelato, per la prima volta, un retroscena che riguarda la sua sfera sentimentale (Qui, il video):

Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente, l’ho vissuta questa cosa. Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa proprio dove mi stavo innamorando. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo perfetto in due. Uno mi completava una cosa uno l’altra. Per sette mesi è andata avanti finché non mi sono impostata di decidere. Uno lo sapeva, l’altro no. Alla fine l’ho detto anche a lui e sono rimasta con quello che non lo sapeva. Per decidere comunque ho rinunciato a qualcosa. È stata una lezione anche quella, ho imparato tanto.

