GF Vip 2021, Tina Cipollari replica a Giucas Casella: “Metti che m’aveva imbambolata”

Qualche settimana fa, Giucas Casella, durante l’incontro con Patrizia De Blanck all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, si è lasciato andare a qualche dichiarazione che riguarda una delle donne più amate di Canale 5, ovvero Tina Cipollari che, da anni, occupa l’ambita poltrona di opinionista di ‘Uomini e Donne’.

Forse hai perso la memoria. Ti ricordi quando abbiamo fatto il reality, Il ristorante, quando venivi a casa, uscivamo. Mi telefonavi per amore, nel reality eri gelosa perché mi frequentavo con la Cipollari. Sei andata anche da Barbara D’Urso per lamentarti.

Dopo aver ascoltato questa rivelazione, è prontamente intervenuto Alfonso Signorini per vederci chiaro sulla spinosa questione:

Il gieffino non ha esitato a rispondere senza mezzi termini:

A distanza di tempo, intervistata dal magazine ‘Vero’, in edicola questa settimana, la Cipollari, in maniera ironica, ha deciso di replicare alle affermazioni del mago:

Che te devo dì? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?