Grande Fratello Vip 6, Aldo Montano riceve una sorpresa dalla moglie Olga Plachina (video)

Nel corso dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Aldo Montano ha ricevuto la visita a sorpresa della moglie, Olga Plachina. Il concorrente del reality di Canale 5 e l’atleta russa sono sposati da quasi 5 anni e hanno due figli, Olimpia e Mario:

Mi manchi tanto. Manchi tanto anche ai tuoi figli. Devi andare avanti così. Sei un campione non solo della scherma ma anche della vita. Fuori stiamo bene. Accanto a te hai belle persone. Devi stare calmo. Non devi stare fuori. Devi divertirti. Mi raccomando. Attento, però. Perché ti vedo.

Tra i due coniugi non c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono conosciuti, grazie ad un’amica schermitrice in comune, durante una festa per la vittoria dei Mondiali del 2015:

A prima vista non mi è piaciuto più di tanto… Aveva i capelli lunghi, tanti orecchini.

La donna l’ha bloccata sui social. A quel punto, sicuro dei propri sentimenti, il campione olimpico l’ha raggiunta a Mosca per dichiararle eterno amore:

Ha fatto una bruttissima figura. Mi raccontava delle vacanze che dovevamo fare. Ho detto… ecco il giovane italiano, sportivo, e poi è sparito. E’ venuta, poi, a Mosca e ho pensato che voleva costruire qualcosa di serio.

Gli ha fatto recapitare un boxer con una le loro foto ed un cuoricino disegnatole dalla figlioletta.

