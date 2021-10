GF Vip 6, Gianmaria Antinolfi corteggia Sophie Codegoni? La reazione di Greta Giulia Mastroianni

Nel corso dell’undicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Gianmaria Antinolfi, chiarendosi le idee, ha deciso di mollare il colpo sull’ex compagna Greta Giulia Mastroianni per corteggiare Sophie Codegoni. L’ex fidanzata dell’imprenditore napoletano ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, in edicola mercoledì, in cui gli ha dato, di fatto, il benservito (Qui, il video):

Se Gianmaria mi potesse sentire non farebbe quello che ha fatto. Sta andando contro i suoi principi, sta venendo meno ai suoi valori, a quello che diceva, a quello che dice la sua famiglia… Gianmaria ha tradito prima di tutto se stesso. E un po’ anche me. Non sa cosa vuole e si fa condizionare dagli altri. Non mi sono mai sentita la sua fidanzata ma… nessuno sa quello che abbiamo provato. Hanno capito tutti che se Soleil gliene avesse data l’occasione sarebbe stato con lei. Sa di avere un potere su di lui e usa questo potere. Se non fosse entrato nella casa noi saremmo insieme…

Il gieffino, a distanza di giorni, ha capito che Greta è uscita definitivamente dalla sua mente come la voglia di formare una famiglia con tanto di matrimonio e figli (Qui, il video):

Se non fossi entrato in questa nessuno può sapere come sarebbe andata. Io ci sono entrato e le cose sono cambiate. Non mi faccio condizionare da nessuno. Nessuno, in questa casa, si è permesso di dirmi cossa dovessi e non dovessi fare. Non mi aspettavo la sua intervista su Chi.

Anche Soleil Sorge, la ‘quarta donna’ in questo intricato quadrato, ha fornito, ancora una volta, la propria versione dei fatti:

Finalmente sono fuori da questa storia. Sto godendo come un riccio appena nato. Conoscendo Gianmaria ed i suoi principi, trovavo veramente incoerente sia la sua storia con Greta sia come sia stato facile lasciarla andare. Trovo incoerenza in entrambi i lati. Lui ha mancato d’onore a se stesso. Hai realizzato tutto ciò. Non so se la sua confusione l’ha portato fino a qui. Non so chi è più incoerente in questo gioco. Sophie vuole farsi corteggiare da Gianmaria per andare più avanti in questa storia il più lungo possibile. E’ stata la sua strategia da quando è entrata qui. Trovo anche che loro sarebbero anche carini assieme. Se io avessi voluto stare con Gianmaria, saremmo stati assieme.

