Grande Fratello Vip 5, Roberto Alessi contro Giulio Pretelli  

Al Grande Fratello Vip 5 è avvenuto l’incontro tra Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio. Quest’ultimo ha esordito smentendo un’intervista che aveva rilasciato a Novella 2000. In sinstesi il giovane aveva detto che non vedeva di buonissimo occhio la relazione tra l’ex velino e Giulia Salemi, preferendole Elisabetta Gregoraci.

La presa di distanza ha fatto arrabbiare il direttore del giornale, il popolare Roberto Alessi, che ha strenuamente difeso l’operato del suo giornalista, Armando Sanchez.

Ecco le dichiarazioni di Alessi:

“Ho appena sentito Giulio Pretelli che sparlava di un mio giornalista, dicendo che i giornalisti fanno le interviste e poi scrivono quello che vogliono. Ecco io adesso voglio parlare solo dei miei giornalisti e di chi lavora con me per Novella 2000. Loro non hanno bisogno di inventarsi una realtà che non risponde al vero. Perché purtroppo ora i personaggi che hanno il piacere o che comunque decidono in piena libertà di parlare con i miei giornalisti riescono a fornire una realtà decisamente più colorata rispetto di quello che noi possiamo immaginare. Quindi non abbiamo bisogno di inventarci niente, compreso il giudizio su una storia d’amore che può vivere Pierpaolo Pretelli suo fratello”.