Pare sia accaduto tutto alle 3 del mattino, ed ecco che scoppia un nuovo polverono all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Stiamo parlando dell’ultima crisi isterica purtroppo stavolta sofferta da Stefania Orlando. La Queen, così come in molti da casa la definiscono da mesi, ha rimuginato su quanto accaduto in puntata e non ce l’ha fatta: è scoppiata, intimando di voler immediatamente uscire.

Ieri sera, nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha incalzato Stefania Orlando su di un possibile confronto con l’ex marito Andrea Roncato. Stefania tuttavia ha concluso semplicemente con un “Andrea, ti voglio bene” mostrando ancora una volta quanta eleganza e superiorità conservi. Tuttavia, la pesantezza di quella situazione ‘subita’ sommata allo stress di un gioco prolisso che ormai psicologicamente è divenuto quasi insopportabile ha fatto sì che stanotte Stefania scoppiasse.

Una crisi isterica alla quale, preoccupati, hanno assistito tutti i compagni in gioco al Grande Fratello Vip. Anche Tommaso è intervenuto per cercare di impedire a Stefania di combinare guai. Ma nello specifico cosa è successo? Come possiamo vedere anche in questo video postato su Twitter, Stefania Orlando era ormai convintissima di voler uscire. L’Orlando dunque ha tentato di varcare la porta rossa per abbandonare definitivamente il gioco.

Amo Tommaso che in questa situazione così critica si mette davanti la porta con il suo calice di vino in mano per impedire a Stefania di fare una sciocchezza e di uscire! #tzvip #gfvip #sovip @stefyorlando pic.twitter.com/WhMiNJW4fr — Cristina10GG (@cri10cri) January 19, 2021

A trattenerla i tanti coinquilini tra i quali in particolar modo Giulia Salemi.

“Non c’è niente su cui ragionare, me ne voglio andare. Ho deciso. Io qui dentro non ci sto più, voglio uscire” ha continuato a ripetere Stefania.

La crisi è sembrata davvero irreparabile. Ora viene da chiedersi se anche nel corso della settimana Stefania continuerà a rimuginare sulla sua ipotetica uscita o se, al contrario, cambierà idea e rimarrà al Grande Fratello Vip.