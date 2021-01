Gina Lollobrigida vaccinata al Covid: “Nessun dolore o effetto collaterale”  

Come anticipato soltanto pochi giorni fa a Domenica In, anche Gina Lollobrigida si è sottoposta al vaccino per il Covid-19. La celebre diva del cinema ha raccontato al Corriere della Sera della sua personalissima esperienza. Nonostante la sua iniziale preoccupazione è andato tutto nel migliore dei modi. Gina ha anche sottolineato di non aver provato alcun tipo di dolore:

“Non so se sono stata brava io o se è stato bravo il medico. So solo che mi avevano fatto una testa così ed ero arrivata un po’ prevenuta”.

Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, soprattutto per Gina che ormai ha una certa età. L’attrice ha assicurato che le sue preoccupazioni fossero eccessive rispetto a quanto realmente accaduto:

“Mi sono meravigliata: questo vaccino per il Covid-19 della Pfizer non mi ha procurato nessun dolore”.

Già pronta al richiamo, ossia alla somministrazione della seconda dose che per lei avverrà l’8 febbraio, Gina Lollobrigida si è sottoposta al vaccino presso il Campus Bio-Medico di Roma, e ad accompagnarla ovviamente è stato Andrea Piazzolla. Ancora una volta, Gina ha speso importanti parole di conforto per il ragazzo:

“Lui è il mio angelo custode. Lo dico veramente: mi ha già salvato la vita quattro volte. Sono felice che in questo periodo stia con me e mi aiuti a vivere. Perché, sia chiaro, io voglio voglio vivere. E poi devo lavorare! Ho ancora delle sculture da finire…”.

E a tutti i negazionisti, Gina Lollobrigida ha risposto per le rime: