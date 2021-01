Serena Garitta è tornata single: finita con il papà del suo bimbo  

Finita la love story tra le ex vincitrice del Grande Fratello, Serena Garitta, e il suo compagno Nicolò Ancona, nonché padre del loro primogenito. A dare l’annuncio lo stesso Nicolò tramite i suoi canali Social, e in particolar modo Instagram. Lo sportivo, istruttore di tennis completamente estraneo al mondo dello spettacolo, ha voluto informare i fan che la loro relazione sia terminata ma serenamente. Con un video postato su Instagram ha dunque spiegato che la scelta sia stata presa da entrambi.

Al momento non sono chiare le cause della fine del loro rapporto, di fatto i due non ne hanno parlato. Quel che è certo è che c’è sempre stato molto rispetto tra loro e che per questo siamo certi che questo non mancherà nemmeno in futuro. Secondo Gossipetv, tuttavia, Serena Garitta e il compagno ormai ex Nicolò Ancona al momento sarebbero più lontani che mai. I rapporti si sarebbero veramente raffreddati moltissimo, e i due sarebbero in contatto soltanto per il bene del figlio Renzo di ormai 4 anni. Molte erano state le polemiche sulla loro relazione non appena questa era incominciata: Nicolò è più giovane di Serena di ben 10 anni. Per fortuna i due hanno dimostrato a più riprese (anche se certo non ce n’era il bisogno) che l’età è solo un numero. Ora la crisi: come si evolveranno le cose tra i due?

C’è da dire che in risposta ad alcuni commenti ricevuti al suo post Instagram, l’ex compagno di Serena abbia specificato che la loro relazione sia terminata a causa di molteplici incomprensioni. Dal canto suo però il ragazzo non ha dimenticato di ricordare i momenti davvero speciali trascorsi con la compagna, definendoli istanti ricchi di emozioni indescrivibili mai provate prima.

Ora c’è solo da capire se tra i due possa mai tornare il sereno. Dopotutto si sa, i grandi Amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano…