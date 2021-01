by @claudiacabrini

Lo desideravano da tempo e finalmente il sogno di Cristina Chiabotto e del marito è divenuto realtà: i due sono in attesa del loro primo bebè. A comunicarlo ai fan la stessa Cristina, in posa sul suo profilo Instagram con la famiglia al completo. Un dolce scatto che la ritrae felice e con un sorriso smagliante al fianco del marito, l’imprenditore Marco Roscio, e il loro cagnolino. La didascalia, inoltre, non lascia dubbio alcuno:

“25 settimane di te… Che sussurri, che esiste e che rendi la vita un dono meraviglioso. Non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia”.

La ex Miss Italia si è sposata con il compagno Marco Roscio il 21 settembre del 2019. Ad un anno e mezzo di distanza, scopriamo dunque sia in attesa del primo bebè e di ben 25 settimane. Insomma, una notizia inaspettata che però ci fa davvero molto felici. Nella foto ‘di famiglia’, Cristina ha incluso anche il suo fidato amico a quattro zampe Paper, che a sua volta ha catturato l’attenzione dei fan aggiudicandosi non pochi complimenti tra i commenti.

Come forse ricorderete, si era già parlato di un’ipotetica gravidanza di Cristina Chiabotto la scorsa estate, a poche settimane dal matrimonio. Tuttavia, la notizia era presto stata smentita. Ora, invece, non vi sono più dubbi: Cristina e Marco diverranno presto mamma e papà.

Ormai sei mesi di gravidanza, e di pancino, che ancora non hanno lasciato trapelare il sesso del futuro nascituro. Sì, perché Cristina Chiabotto non ha voluto poi rivelare molti indizi. Fino a pochi giorni fa non aveva mai nemmeno mostrato il suo grembo online, nascondendo di fatto la gravidanza a tutti.

Il piccolo o la piccola Chiabotto in Roscio vedrà la luce la prossima primavera: tempo di fioriture, in questo caso anche di nascite di piccole principesse o re. Non ci resta che attendere per scoprirne di più.