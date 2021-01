Oggi, a Pomeriggio Cinque, la conduttrice Barbara D’Urso e il giornalista Francesco Fredella hanno sottolineato l’assenza di Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, concorrente del GF Vip.

Come ricordiamo, durante la serata di ieri, l’ex velino di Striscia la Notizia ha letteralmente pregato il fratello e, indirettamente, gli altri componenti della sua famiglia, di non accettare gli inviti provenienti dai programmi televisivi e di non concedere interviste.

Francesco Fredella ha dichiarato che Giulio Pretelli, per non recare un dispiacere al fratello, ha deciso di fare “un passo indietro”:

Questa mattina, ho chiamato Giulio, ieri ha avuto una crisi di pianto dopo la puntata che è durata quasi 40 minuti. E’ un bravo ragazzo e lo sanno tutti. Ieri, Giulio, sinceramente, ha dimostrato di tenere di più al fratello che alla telecamera. Oggi non è qui, ha fatto un passo indietro. Mi auguro che torni presto.

Barbara D’Urso si è mostrata perplessa dinanzi a questa richiesta di Pierpaolo Pretelli:

Non capisco perché un ragazzo come Pierpaolo, che, nella vita, ha fatto l’opinionista e che sa che è normale che parenti e amici dei concorrenti del GF Vip vadano nelle trasmissioni, tratti in quel modo il fratello che si è messo anche a piangere. Giulio ha fatto bene a non essere qui, è la richiesta di Pierpaolo che è particolare.

Giacomo Urtis, ex concorrente del GF Vip, invece, ha dato ragione a Pierpaolo:

Uno può venire in trasmissione ma deve anche pesare le parole.

Giulio Pretelli, nel frattempo, attraverso una storia di Instagram, ha commentato quanto avvenuto in puntata, definendolo come “il momento più brutto della sua vita”: