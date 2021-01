Grande Fratello Vip 5, Cecilia Capriotti contro Maria Teresa Ruta: “Merita l’Oscar” (video)  

Cecilia Capriotti, ultima eliminata dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, nelle scorse ore, ospite di ‘Casa Chi’, sull’account ufficiale del settimanale diretto da Alfonso Signorini, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. L’attrice, ad oggi, è convinta di aver perso al televoto contro Stefania Orlando, Carlotta Dell’Isola e Dayane Mello, proprio per aver attaccato Maria Teresa Ruta e Andrea Zenga, dopo l’ultima nomination:

“Me la son sentita subito l’eliminazione. Perché comunque poi mi son risposta. Ho avuto la discussione con Maria Teresa e l’incomprensione con Andrea Zenga che sono due personaggi molto amati. Quindi me lo aspettavo assolutamente. Ho fatto le valige mettendo qualsiasi cosa già davanti la porta perché sapevo di uscire. Non mi pento di nulla, E rifarei tutto. Le incomprensioni accadono non le puoi prevedere. Il dispiacere verso Maria Teresa era forte poi io sono un’impulsiva. Sicuramente questa cosa mi ha svantaggiata”.

L’ex gieffina ha spiegato, per la prima volta, il proprio pensiero sull’ex moglie di Amedeo Goria:

“Maria Teresa ha un bisogno estremo di stare al centro dell’attenzione e penso sia stratega perché ti fa confidare, ti fa credere di essere dalla sua parte e poi ti nomina con una freddezza che non ti aspetteresti. Lei ha un bisogno estremo di essere al centro dell’attenzione. Tante cose che lei fa sono un po’ forzate però in un gioco dove devi usare la strategia ci può stare perché sta giocando bene. Lei vuole assolutamente arrivare in finale, vuole essere considerata dal pubblico”.

“Le piace ballare e fare altre cose perché sa di essere ripresa. La stimo, la ammiro. se devi arrivare in finale devi saper usare l’intelligenza e la furbizia. Non è una offesa ma nei miei confronti ha avuto una sorta di gelosia perché ero vicina a Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Lei è molto lucida e certe reazioni sono forzate, le darei l’Oscar per quella sfuriata che ha fatto. Le piace far vedere. Se arrivano gli aerei lei fa tutte queste cose con le mani, con i vestiti. Lei si è confidata molto con me. Soprattutto quando soffriva il fatto che ridevano di lei gli altri, come Francesco Oppini. Dei suoi balli, delle sue gonne, che lei russava”.