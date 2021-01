Grande Fratello Vip 5, Andrea Roncato ancora contro Stefania Orlando su Instagram  

Non accenna a placarsi la polemica a distanza tra Andrea Roncato e l’ex moglie Stefania Orlando, attualmente, reclusa nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. La conduttrice, appena 24 ore fa, ha minacciato di abbandonare il gioco dopo le dichiarazioni dell’ex marito a ‘Live non è la d’Urso’. L’attore, rispondendo ad alcuni haters su Instagram, ha cercato di ristabilire l’ordine dei fatti, ribadendo la propria verità come riporta il sito Isa & Chia:

“Mia moglie non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo ca***te. È Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure. Gelosa di che? Sono stanco di prendermi tutte le cose per 20 anni, se dicessi tutte le verità sarebbero cavoli, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito. La ex di Roncato ma che cominci a dire che è la moglie del povero Simone. Ha fatto mille servizi ‘ex di Roncato, ex di Roncato’. ‘Mi manca Roncato‘, ma che ca**o (scusa) continua a dire. Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con ‘sta storia”.

Roncato, durante lo sfogo social, ha attaccato indirettamente (senza fare nomi) altre due concorrenti, Dayane Mello e Giulia Salemi del ‘Grande Fratello Vip 5’, protagoniste di un siparietto che ha riempito, per giorni, le pagine dei settimanali rosa e dei blog di gossip:

“Pensa a guardare il tuo Grande Fratello Vip. Gruppo di Nullità. Qualcuna è vip perché ha fatto vedere la patata al Festival di Venezia. Branco di nullità. Stai parlando con uno che ha fatto 67 film e 500 episodi di fiction e che ha sempre sostenuto Stefania, prendendosi tutte le colpe. Continua a dire cazzate senza sapere la verità e guardati la tua trasmissione di nullità Vip”.

Dopo una clip orribile in cui Roncato e figliastra cercano di mortificare ed umiliare Stefania, lei si limita a difendersi e conclude con un “Ti voglio bene, Andrea.” Andrea Roncato in risposta continua a cercare di sminuirla e attacca altre donne: #tzvip #gfvip pic.twitter.com/0zhWg03Ic6 — Ginevra (@Ginginnigin) January 20, 2021