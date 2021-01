Stefania Orlando: “E’ stata una cosa gratuita. Sono cose che non mi riguardano” (video)  

Ritrovatasi, oggi, con Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando ha commentato, per la prima volta, la sua sfuriata dopo aver appreso la notizia del secondo prolungamento del ‘Grande Fratello Vip 5’ e le dichiarazioni dell’ex marito, Andrea Roncato, durante l’ultima puntata di ‘Live non è la d’Urso’. La conduttrice, appena 24 ore fa, ha minacciato di abbandonare la casa (Qui, il video):

“In quel momento ero determinata. Stavo male. Il cervello era, tra l’altro, naturalmente appannato. Ero accecata. Quando hai un po’ di rabbia. Poi è chiaro che ripensandoci dici: ‘Mamma mia, che esagerazione!’. Io ho tentato che fino ad ora di non tirare in ballo nessun argomento. Non era necessario né per me né per nessun altro. Ho fatto il mio Grande Fratello per conto mio. E’ stata una cosa completamente fuori posto che mi ha destabilizzata. Come se fosse andata ad intaccare, in qualche modo, questa mia partecipazione. E la mia riservatezza anche sull’argomento. E’ stata una cosa gratuita”.

Ha aggiunto:

“Sono tredici anni che sono felicemente accompagnata. Le cose che mi hanno fatto leggere sono successe prima che entrassi. Non le ho evidenziate prima, figuriamoci adesso. Sono cose che mi riguardano. Se l’altra parte non gradisce che se ne parli, allora non ne parlare”.