Simone Gianlorenzi, marito di Stefania Orlando, ha commentato oggi, a Pomeriggio Cinque, la reazione della moglie dinanzi alle recenti dichiarazioni di Andrea Roncato che ha ascoltato durante l’ultima puntata del GF Vip.

La Orlando ha rimuginato su quelle dichiarazioni al punto che, durante la notte, ha avuto la forte tentazione di lasciare la casa di Cinecittà.

Le dichiarazioni di Simone Gianlorenzi

Anche Simone Gianlorenzi si è mostrato dispiaciuto per le dichiarazioni del popolare attore bolognese:

Ci sono rimasto molto male, mi è dispiaciuto che questa uscita di Andrea sia avvenuta in un momento in cui Stefania non si può difendere o ribattere. Non ho capito perché ha deciso di parlarne adesso che è passato così tanto tempo. Ha preso la palla al balzo. Questa è la cosa che mi ha ferito.

Il musicista, quindi, ha definito la situazione attuale tra la Orlando e Roncato “surreale” e ha anche commentato le dichiarazioni dell’attrice Giulia Elettra Gorietti, figlia dell’attuale moglie di Andrea Roncato:

Io so, io e Stefania non abbiamo segreti. Non so se sono la persona più adatta a parlarne. Si commenta tutto abbastanza da solo. Io mi trovo in una situazione strana, vedo mia moglie in uno schermo, Andrea in un altro monitor, mi sembra tutto così surreale, un tempo stavamo insieme allo stesso tavolo… Il motivo non è chiaro. Perché sono stato chiamato “poveruomo”? Non lo so sinceramente, lei non la conosco…

Simone Gianlorenzi non è entrato nei dettagli riguardo i motivi della separazione tra sua moglie e il suo ex marito, limitandosi a dire che Roncato, a Domenica Live, ha fornito un’altra versione rispetto a quanto dichiarato sei anni fa, in un altro programma, Verissimo:

Conosco i motivi che conoscono tutti e che tutti già sapevano. Andrea ha ritrattato tutto e ha raccontato una versione inedita rispetto a quella raccontata 6 anni in un altro programma, Verissimo. Io sono in una situazione scomoda, non mi sento di tirare fuori cose che non ha vissuto. I motivi della separazione sono altri. Quello del fatto che Stefania avesse un altra persona, che non sono io, è stata semplicemente una conseguenza delle vere cause di questo split che c’è stato che sono altre. Erano diventati come fratello e sorella, c’erano dei problemi…

