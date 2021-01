Giulia Stabile, la ballerina 18enne italo-catalana, è una delle protagoniste della ventesima edizione di Amici, anche dal punto di vista “sentimentale”.

Dopo la cotta platonica nei riguardi del ballerino professionista Sebastian Melo Taveira, Giulia ha stretto un legame importante con il giovane rapper Sangiovanni, anche lui protagonista di Amici 20 grazie alle canzoni Guccy Bag e Lady.

Giulia, però, alle prese con una coreografia con la quale deve mostrare la propria femminilità, sta manifestando tutte le proprie insicurezze che non sono sfuggite a Sangiovanni.

Giulia gli ha confidato di non piacersi (“Non mi piaccio. Non mi piaccio, è così, che devo fare?”) e Sangiovanni l’ha prontamente consolata:

Ma non è vero, dai, sei così carina… Imparerai a piacerti, a me piaci, sei così carina, struccata ancora di più… Non voglio vederti così, che vai in bagno e ti trucchi perché non ti piaci. Dovresti piacerti di base. Sei bella.

Giulia se l’è cavata con una battuta e con una delle sue classiche risate:

Successivamente, la ballerina, in sala, ha avuto un piccolo sfogo con i ballerini professionisti, parlando anche di alcuni episodi di bullismo che ha subito:

Poco dopo, Giulia ha ceduto alle lacrime:

Non lo so… E’ sempre alla stessa cosa, se mi vedo e non mi piaccio io, è scontato che non piaccio agli altri. Se mi vedessi diversa, sarebbe diverso. Sono sempre stato tanto giudicata, a scuola, ad esempio. Mi prendevano in giro per tutto, per l’aspetto fisico, per il carattere, per le difficoltà che avevo, per il fatto che non vivevo una vita come loro, io avevo uno scopo, il pomeriggio non uscivo con gli amichetti. Appena uscivo da scuola, andavo a danza. Mi escludevano, non andavo alle feste, stavo da sola anche in classe. Facevo sempre finta di niente, o andavo in bagno o restavo in classe con la testa bassa. Sento ancora il peso di quelle parole.