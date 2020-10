Matilde Brandi nera, dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5, andata in onda su Canale 5, durante la quale, oltre ad aver nuovamente discusso con Maria Teresa Ruta, non accettando le scuse di quest’ultima che aveva tentato di darle un abbraccio, ha avuto uno scontro anche con Antonella Elia e Franceska Pepe.

Per Matilde Brandi, le amiche sono sacre e, come sappiamo, Maria Teresa Ruta aveva criticato la showgirl perché, nelle scorse settimane, ha avvertito spesso la mancanza dei suoi aperitivi con le amiche.

Anche Antonella Elia, in studio, ha cavalcato questa polemica, trovando noioso il discorso delle amiche e provocando la Brandi al fine di ottenere una sua reazione.

La reazione è arrivata dopo la puntata del Grande Fratello Vip. Matilde Brandi ha dichiarato che, ai famosi aperitivi, ha spesso preso parte anche Antonella Elia (dichiarazioni pubblicate dal sito Biccy):

Antonella, l’aspetto al varco. Ha detto la cosa delle mie amiche e degli aperitivi. Menomale che, fino a ieri, ci stava pure lei. Sono cose mal consigliate, lei avrà il suo autore. Poi, quando mi incavolo mi prende la giugulare e ti alzo. Fino a ieri, mi chiami e adesso mi fai passare davanti a tutta Italia per quella che non sono. Fammi stare zitta. Non farmi incazzare. Non provi nessuno a dire cavolate per passare da grande!

Matilde Brandi, quindi, non vede l’ora di affrontare la Elia in studio:

Tanto esco, prima o poi esco. Voi non mi conoscete. Antonella ha avuto una cattiveria gratuita. Lei conosce le mie amiche e io l’ho sempre chiamata e resa partecipe. Mi ha detto che non devo essere da esempio. Perché io devo rispettarla e lei non rispetta me? Ma come si è permessa? L’ho sempre chiamata. Mi ha attaccata in maniera gratuita, non mi è piaciuto.

Anche Franceska Pepe, come già scritto, ha provocato la Brandi, urlandole, dallo studio, che è meglio non avere amiche come lei. La showgirl ha replicato anche a lei:

E quell’altra deficiente di Franceska? Ti prendo, ti giro e ti faccio fare la Torre Eiffel! Lei anche la imbeccano perché è di coccio. Adesso perché è fuori ha il coraggio? Ma io esco, eh, io esco!

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.