Tra le certezze della quinta edizione del Grande Fratello Vip, reality show in onda su Canale 5, troviamo la forte attrazione che Pierpaolo Pretelli prova nei riguardi di Elisabetta Gregoraci.

Tommaso Zorzi ha deciso di elargire dei preziosi consigli all’ex velino di Striscia la Notizia perché, stando alla sua opinione, Pierpaolo sarebbe troppo accondiscendente nei riguardi della conduttrice e showgirl calabrese.

Parlando anche in presenza di altre persone, Tommaso ha affermato di aver praticamente ordinato a Pierpaolo di stracciare un bigliettino che quest’ultimo aveva scritto per Elisabetta:

Pierpaolo, però, ha aggiunto che lo riscriverà molto presto:

Tommaso Zorzi, quindi, ha chiesto ad Andrea Zelletta se ha fatto bene oppure no e l’ex tronista di Uomini e Donne si è mostrato in accordo con l’influencer.

Tommaso ha aggiunto che, davanti a gesti simili, Elisabetta Gregoraci si irrigidirebbe ancora di più:

Pierpaolo Pretelli, piano piano, si è lasciato convincere dalla tesi di Tommaso Zorzi e ha iniziato ad ascoltarlo con attenzione.

Tommaso Zorzi, in pratica, ha consigliato a Pierpaolo di stare di più con i piedi per terra:

Non l’ho fatto per cattiveria. Secondo me, se tu davvero la vuoi, devi farti forte. Io vedo questa cosa dall’esterno e le micro-dinamiche tra voi non le conosco, sai che poi io ti parlo per iperbole e devo essere stron*o perché ho un contratto! Però ti dico che l’unico modo, non solamente con lei ma proprio in generale, è quello di farle capire che non è vero che qualunque cosa lei farà, tu ci sarai. Non devi vivere nella proiezione di un rapporto ma devi vivere nella realtà del rapporto. Tu vivi nella proiezione del rapporto che vorresti piuttosto che vivere nella realtà delle cose.