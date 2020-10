«Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del Grande Fratello Vip», parola del conduttore del reality Alfonso Signorini che sottolinea: «È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare».

L’annuncio è stato dato nel corso di “Casa Chi”, la trasmissione social di Chi che va online sui profili ufficiali della testata su Instagram e Facebook, il martedì e il venerdì alle ore 20.00 circa. L’ingresso del misterioso concorrente avverrà nelle prossime due o, al massimo, tre settimane.

La richiesta di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5

Tommaso Zorzi, ieri, conversando con Stefania Orlando, Francesco Oppini e l’eliminata Myriam Catania, ha manifestato il desiderio di confrontarsi con un ragazzo omosessuale per essere compreso a 360 gradi. Il discorso è stato ripreso interamente da Biccy.it:

“Io con i ragazzi parlo e tutto, ma poi dopo un po’ non so più cosa dire. Se parlano di palestra, ragazze e calcio io dopo vado via. Mi sono affezionato e sono tutti carini e nessuno mi esclude, però vorrei qualcuno più vicino a me. Io non ho nessuno come me qui. Tu hai Matilde che ha la tua età ed è simile a te, io non ho nessuno. L’ho fatta ogni giorno questa richiesta. A me piace rapportarmi con gli uomini, ma qualcuno che abbia una sensibilità simile alla mia. Parlo di modi di vedere le cose. Ti parlo di orientamento, perché un ragazzo gay ha passato spesso cose che ho passato anche io e mi capisce meglio. Su certe cose che penso io qui dentro non ho quella persona con cui ho quella visione uguale, per un trascorso, per tutto. Vorrei un rapporto più intenso in questo contesto. Voi non mi capite, tra maschi etero vi comprendete di più, è un linguaggio. Ma non credo sia una cosa discriminante, è così. Poi non so, ma c’è un’energia nella comunità LGBT che non sento altrove, parlo di drag, trans, gay, lesbiche, c’è qualcosa di particolare e mi sento ricaricato. Non voglio essere ghettizzante, ma penso che uno si trova meglio tra i suoi simili. Metti un etero di questa casa in una discoteca gay dove ci siamo noi pazze che balliamo le popstar per terra”.

Foto | Ufficio Stampa