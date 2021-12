Grande Fratello Vip 2021, Valeria Marini e Giacomo Urtis ai ferri corti? (video)

Venti di maretta nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ tra la ‘coppia stellare’, Giacomo Urtis e Valeria Marini. La showgirl sarda, confidandosi in stanza, con le altre compagne d’avventura, ha espresso la propria insofferenza nei confronti del chirurgo dei vip che, a suo dire, non la coinvolgerebbe, a sufficienza, nelle dinamiche del gioco (Qui, il video):

Mi sono scocciata, mi dice tutte stupidaggini che non c’entrano niente. Siamo un concorrente unico… Non coinvolge, non mi hai mai convolto in un trattamento, devo sempre fare tutto io. Poi arriva e prende il mio posto al trucco, non ho mai visto una cosa del genere. Non mi piace l’atteggiamento, io poi sono ipersensibile e crollo.