Grande Fratello Vip 2021: lite tra Lulù Selassié e Sophie Codegoni (video)

Clima incandescente stamattina nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘. Dopo aver rivelato ad Alessandro Basciano di essere stato nominato da Jessica Selassié, Sophie Codegoni ha cercato (invano) di riportare la calma a tavola confrontandosi con la ‘Princess’. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ si sarebbe offerta come mediatrice per placare gli animi tra l’ex tentatore di ‘Temptation Island’ e Jessica:

Mi scoccia essere messa sempre in discussione come amica quando io difendo sempre Jessica. Da stamattina che sprono Alessandro a parlare con Jessica.

In questa lotta per rapire il cuore del bel Basciano, ad uscirne con le ossa rotte è proprio la principessa etiope che si sente ancora tradita da una delle sue più care amiche:

Non mi aspettavo alcune battute da te, mi hai imitato. Non mi è piaciuto questo comportamento.

A prendere le parti della sorella, nel vivace confronto, è arrivata, poi, Lulù che non ha particolarmente gradito l’atteggiamento di Sophie in questa sorta di triangolo amoroso:

Io ci sono rimasta male e pensa quanto possa esserci rimasta male Jessica. Tu hai detto ‘Jessica ha inventato un nuovo metodo per fare il puzzle‘ mettendoti a novanta e facendo passare lei per Trxia che si mette a novanta per far vedere il cuxo ad Alessandro. Ieri hai fatto tre/quattro battute su lei.