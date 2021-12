GF Vip 2021, la gaffe di Soleil Sorge sulla canzone Boom di Valeria Marini (video)

Soleil Sorge del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, nelle ultime ore, si è resa protagonista di un episodio molto divertente. Ai vipponi della casa, come ogni mattina, viene fatto ascoltare un mix musicale per carburare meglio. Nessuno, però, ha riconosciuto ‘Boom’, la hit estiva di Valeria Marini che, qualche anno fa, ha spopolato sui social:

Marini: “Ma come? Boom, la mia canzone”

Sorge: “Ah, è la tua?”

La gaffe dell’influencer è stata stemperata da molti sorrisi dagli altri abitanti del loft di Cinecittà.

Qui, il video.

Il testo ed il video di Boom di Valeria Marini

Se anche voi non siete a conoscenza del tormentone estivo di Valeria Marini, trovate il testo ed il video ufficiale del brano. E chissà che non vi venga voglia di ballarlo per salutare il 2021 ed accogliere il nuovo anno.

Baci stellari

Boom

Sono una chica loca, ho le stelle in bocca

Il mare che mi tocca, la libertà

C’è una luna rossa, senti la scossa

Insieme c’è love, energy hot

Facciamo boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

E muovo il boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Espero volverte a ver (te quiero)

Que el tiempo a tu lado

Recuerde momentos de vida con tu querer (mi amor)

Come prima, più di prima

Boom

Sono muy bonita, amo la vita

Il sole che ci invita, la libertà

Uniti più di prima, la ruota gira

Insieme c’è love, energy hot

Facciamo boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

E muovo il boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Ay que rico

Espero volverte a ver (te quiero)

Que el tiempo a tu lado

Recuerde momentos de vida con tu querer (mi amor)

Come prima, più di prima

E muovo il boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

E muovo il boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Te quiero mi amor

Calor, mi vida

Ay que rico

Te quiero

Tequila boom boom

E muovo il boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

E muovo il boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Boom boom boom boom boom

Tequila boom boom

Foto | per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy