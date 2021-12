Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge: “Io e Alex Belli non abbiamo fatto l’amore” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in onda stasera, lunedì 20 dicembre, Soleil Sorge ha avuto modo di avere un ulteriore chiarimento con Alex Belli che, in questi giorni, sta cercando di ricucire lo strappo con Delia Duran:

Io sono ferita come amica e non come donna. Tutto quello che ho fatto lo rifarei. Non credo di aver sbagliato con la persona sbagliata. Io ed Alex non abbiamo mai fatto l’amore. Ho una persona fuori di qui con cui ho fatto e voglio fare l’amore. Tutto il resto è noia. E’ facile equivocare un movimento sotto le coperte. In quei momenti stavamo ridendo, chiacchieravamo, vivevamo un momento di complicità lontano dalle telecamere. Non c’è mai stato fraintendimento sul nostro rapporto, sulla nostra complicità, sulla nostra amicizia.

L’attore, presente in studio, ha cercato di giustificare il comportamento della compagna:

Non ho mai confermato o smentito questo. Le cose che ho detto a Delia sono state molto chiare. Lei, però, segue una sua linea di pensiero da donna ferita. E’ mia moglie. E’ dimagrita di 8 chili. Posso prendere le parti di mia moglie che è stata male? Non sono mai entrata nella dinamica delle coperte perché non c’è mai stato nulla.

La giovane influencer ha voluto mettere un punto a questo triangolo amoroso:

Non sono mai stata innamorata di te. Non ho mai voluto esserlo e non ritorno sui miei passi.

Soleil Sorge incontra mamma Wendy Kay al Grande Fratello Vip 2021

Durante la serata, la concorrente ha incontrato anche la mamma, Wendy Kay:

Non meritavi questo trattamento e questa delusione. Sappiamo che sei forte. Questa settimana ti vediamo volare da sola. Sei te stessa. Ti amano tutti fuori. Mi fermano per strada per esprimere tutto l’amore per te. Non sai quante donne apprezzano il tuo carattere, il tuo coraggio, la tua dialettica. Sono tutti con te, ti abbracciano. Ci manchi come l’aria.

È un valzer di emozioni che continua a distanza… qualsiasi sia stato il sentimento tra Alex e Soleil ha lasciato uno strascico di conseguenze che è davvero difficile mettere alle spalle. #GFVIP pic.twitter.com/vdIEw9YGQw — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021