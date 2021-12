GF Vip 2021, Alessandro Basciano replica ad Alex Belli: “Continui a fare teatrini” (video)

L’arrivo di Alessandro Basciano all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ ha suscitato la reazione di Alex Belli. L’attore ha postato un lungo messaggio criticando l’atteggiamento dell’ex tentatore di ‘Temptation Island’ che, in questi primi giorni di permanenza nella casa, ha manifestato un certo interesse per Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Jessica Selassié:

La replica del neo gieffino non si è fatta attendere:

Non conoscendolo non posso permettermi di giudicarlo più di tanto. Invece che scrivere queste cose mi occuperei a stare più tempo con sua moglie. Una volta gliele ha fatte finte le corna ma la seconda volta non lo so visto che occupa tutto questo tempo a scrivere degli altri.

L’ex protagonista di ‘Centovetrine’, visibilmente irritato, ha voluto dare un consiglio, non richiesto, al giovane imprenditore mettendo in guardia anche Gianmaria:

Non ce l’ho con te. Ma voglio darti un consiglio. Dopo aver fatto le effusioni, in quella notte, a Soleil, che pensava fosse qualqun altro o forse no… sei andato in giro a vantarti di questo e questa non è una bella cosa. Ti dò un consiglio, con quell’american smile, il sorrisino ti verrà via. Fare il gioco delle tre carte con le donne non è una mossa giusta. La parte del tentatore copia ed incolla non ti sta riuscendo bene.