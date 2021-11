Grande Fratello Vip 2021, Francesca Cipriani riceve la visita a sorpresa di mamma Rita (video)

Nel corso della ventiduesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in onda, stasera, lunedì 26 novembre 2021, Francesca Cipriani, promessa sposa di Alessandro Rossi, ha incontrato, a sorpresa, mamma Rita:

L’amore vero esiste… quello mio e quello di Alessandro. Sai come si dice… i figli sono come gli aquiloni. Quando si fanno grandi li devi lasciar volare via. Io ti ho lasciato volare ma il filo non l’ho lasciato mai amore mio. Ce l’ho stretto al cuore. Sarò sempre qui.