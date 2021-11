Gossip: le notizie del 27 novembre 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 27 novembre 2021

Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, ospite sabato 27 novembre a ‘Verissimo‘, ricorda commossa suo marito, scomparso un anno fa a causa di un tumore ai polmoni. Un dolore che la moglie del Campione del Mondo 1982 ha voluto raccontare in un libro ‘Per sempre noi due’, che uscirà il prossimo 30 novembre:

Lui è sempre dentro di me. Sono ancora arrabbiata con Dio, ma il Papa mi ha detto che è giusto così perché anche la sofferenza è una forma di preghiera. Mi conforta il fatto che Paolo sia stato felice e amato fino all’ultimo. Non si è mai sentito solo.

Sandra Milo ricorda l’amata mamma a Verissimo

Sandra Milo, domenica 28 novembre, a ‘Verissimo’, ricorda commossa la drammatica malattia della madre che l’ha segnata profondamente al punto che oggi si dice favorevole all’eutanasia:

Mia mamma aveva un cancro che l’ha lasciata paralizzata a letto, poteva comunicare solo con le dita delle mani e aveva delle sofferenze atroci che non riusciva più a sopportare. L’eutanasia è una cosa giusta.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso ospiti di Verissimo: il gossip

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, una delle coppie più unite di ‘Uomini e Donne’, ospite del talk show di Silvia Toffanin, hanno raccontato i progetti di coppia per il futuro. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi, a poche ore dalla messa in onda della loro prima intervista in tv, ha palesato il proprio stato d’animo con i propri followers su Instagram: